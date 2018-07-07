قرقاش:محمد بن راشد رمز عربي ودولي في الجهود التنموية المبتكرة والطاقة الإيجابية

المصدر: ■ دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رمز عربي ودولي في جهوده التنموية المبتكرة وطاقته الإيجابية، وأن تكريمه بدرع العمل التنموي العربي إشادة في محلها برجل يريد لوطنه وأمته العربية الريادة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تدوين على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رمز عربي ودولي في جهوده التنموية المبتكرة وطاقته الإيجابية، وتكريمه بدرع العمل التنموي العربي إشادة في محلها برجل يريد لوطنه وأمته العربية الريادة، ويدرك أن موقع العرب لن يتعزز إلا عبر المبادرة والعلم والعمل».

شعلة متقدة

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «تشرفت بالعمل ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاتحادي، وأرى التفاؤل فيه شعلة حيّة متقدة، قائد عملي يحمل طموحاً واسعاً بحجم الكون ورؤية تنموية لا حدود لها، بوراشد رمز الإنجاز والتفاؤل وعقلية الممكن، ونحن محظوظون بقيادته وريادته».