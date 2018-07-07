شرطة أبوظبي تطلق «رفاق الدرب» لتعزيز التواصل مع المتقاعدين

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «رفاق الدرب وخبرات الحاضر»، تركز على تعزيز التواصل مع المتقاعدين من منطلق الحرص على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- «طيب الله ثراه»، وتنفيذًا لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيمة بناء الإنسان.

وأوضح المقدم محمد علي بن نعيف- رئيس قسم العلاقات الإجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات خلال لقاء تعريفي مع عدد من المتقاعدين، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها شرطة أبوظبي.

خبرات

وأكد النقيب طارش خميس الهاشمي، مدير فرع شؤون المتقاعدين أن المتقاعدين يشكلون رافداً للمنظومة الشرطية، بالاستفادة من خبراتهم.

حضر اللقاء النقيب فهد محمد الحمادي، مدير فرع العلاقات العامة، وعدد من الضباط وموظفي الإدارة.

يذكر أن إدارة المراسم والعلاقات العامة تحرص سنوياً على تنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة من منطلق حرصها على تعزيز التواصل والترابط المجتمعي.