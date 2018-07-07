742 مشاركاً في دورة «أجيال الشرطة» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف العميد الدكتور علي راشد بن نايع مدير معهد تدريب الشرطة بالفجيرة لـ «البيان» عن انطلاق الدورة الصيفية السنوية بعنوان «أجيال الشرطة» المخصصة لطلبة المدارس في دورتها الـ 16 غداً، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 742 طالباً وطالبة، تم قبولهم وفق الشروط المعتمدة، منهم 377 من الدفعة الـ 16 و365 من الدفعة الثانية.

وأوضح بن نايع أن «أجيال الشرطة» تشهد اقبالاً متزايداً من الطلبة، حيث وصل إجمالي المشاركين إلى 3403 طلاب وطالبات منذ انطلاقها في عام 2003 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، إيماناً من سموه بأهمية الوعي الأمني لدى كافة أفراد المجتمع وخاصة النشء، لما يمثلونه من ثروة إنسانية.

فضلاً عن الارتقاء بالمواطن الإماراتي علماً وثقافة، ليأخذ دوره المنشود في حركة البناء والتطور التي تشهدها الدولة.

تنمية

وأوضح بن نايع أن الدورة تهدف إلى استغلال إجازة الصيف في تنمية مهارات الطلبة ومعارفهم الشرطية، وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية فيهم.

حيث تتضمن برامج أكاديمية وتدريبية وترفيهية،وتدريبات عسكرية ميدانية، لرفع كفاءتهم وفق معايير التدريبات المعتمدة، إلى جانب إخضاعهم لعدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية، تقوم على تنمية ثقافة الطلبة وترسخ لديهم روح المسؤولية وتعزز فيهم قيمة العمل الجماعي، على أيدي عدد من الأساتذة والخبراء.

مادة زايد

وأشار بن نايع إلى أن الدورة تتضمن تقديم 10 مواد أبرزها مادة عن «عام زايد» تدرس الطلبة سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المليئة بقيم العطاء والتسامح والسلام، إلى جانب مواد تعزز قيمة الوطن، والتوعية بالسلامة المرورية، ومخاطر المخدرات.

والتصرف في الحالات الطارئة، وأهمية تناول الغذاء الصحي، ومخاطر التدخين، وكيفية بناء الشخصية الناجحة، والوقاية من الحرائق، ومسرح الجريمة.

دعم

أشار العميد الدكتور علي بن نايع مدير معهد تدريب الشرطة بالفجيرة إلى أن نجاح الدورة جاء بفضل دعم وتوجيهات القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد بن غانم الكعبي الذي سخر كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

موضحاً أن المعهد يتكفل بتوفير احتياجات الطلبة، من مواصلات ووجبات صحية خلال ساعات التدريب، والزي العسكري، إلى جانب منحهم حوافز مادية وجوائز تقديرية بعد انتهاء فترة التدريب.