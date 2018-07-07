«الدفاع المدني» يطلق حملة «السلامة في وسائل النقل»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة «السلامة في وسائل النقل».

وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2018، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بأن حملة «السلامة في وسائل النقل» تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة وسائل النقل بالدولة، وتسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة من خلال دعم أصحاب وقائدي المركبات في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل آمنة تضمن السلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الطريق.

وقال: إن إدارات الدفاع المدني الإقليمية التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني قامت بتنفيذ فعاليات حملة وسائل النقل من خلال تسيير فرق عمل متخصصة، وقامت بتوزيع الكتيبات ونشرات التوعية في محطات فحص السيارات وعلى المراجعين لإدارات ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات.

وفي الأماكن العامة، وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع اندلاع الحرائق في مركباتهم مع التأكيد على أهمية توفير طفاية حريق في كل مركبة لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وشدد اللواء المرزوقي على خطورة إدخال أي تعديلات وتزويدات على السيارات لزيادة سرعتها، لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على سلامة راكبها ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك عدم الانصياع لبعض النصائح غير المفيدة من أشخاص ليسوا من ذوي الاختصاص بإضافة بعض المكونات على زيت المحرك، لأن أي زيادة أو إضافات عن النسب المحددة يمكن أن تسبب أضراراً للمحرك.

وكذلك التعديل أو التغير في التوصيلات الكهربائية للسيارة، لأن أي خطأ في التوصيلات الكهربائية سيؤدي إلى تلف المركبة، لذا ينصح بعمل أي إصلاحات أو تركيبات داخل مراكز الخدمة المعتمدة لضمان السلامة من المخاطر.