بلدية العين تنفذ حملات تفتيشية على 35 مقبرة

المصدر: ■ العين ـ داوود محمد

نفذت بلدية مدينة العين متمثلة بإدارة خدمة المجتمع، حملة تفتيشية على 35 مقبرة في جميع قطاعات مدينة العين، تهدف للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو عبث في المقابر.

كما قامت بعدد من الإجراءات والتأكيد على توفير الأمن لجميع المقابر، إذ يقوم مفتشو البلدية بجولات يومية للتأكد من النظافة العامة وعدم وجود سلوكيات سلبية أو مرفوضة من قبل الزائرين وعدم المساس بالمقابر. وقامت الدوريات بوضع مصائد للحيوانات لحماية القبور.

والعمل على إزالة الأتربة المتجمعة على الأسوار للحد من دخول الحيوانات، عمل دوريات ليلية للتأكد من عدم وجود حيوانات أو سلوكيات خاطئة في المقابر، وتدرس البلدية حالياً رفع مقترح حول وضع سياج فوق السور لمزيد من الحماية للمقابر.

مرافق

وأكد الدكتور سالم مغير العميمي، مدير إدارة خدمة المجتمع في قطاع وسط المدينة أن البلدية تشرف على 35 مقبرة موزعة على جميع قطاعات المدينة قدمت خلالها خدمات توفير مظلات ومياه شرب وخدمة الإنارة الليلية في حالات الجنائز في الفترة المسائية إلى جانب تبريد وتكييف مغسلة مقبرة المطاوعة.

كذلك قامت إدارة خدمة المجتمع بخدمات الترميم والترقيم وإنشاء الأحواض الجديدة في المقابر لما لذلك من أهمية في معرفة القبور حتى بعد فترات زمنية طويلة، كما يتم توفير خدمات الحرق في مقبرة الفوعة لغير المسلمين .

والتي تقدم بالمجان، فتحدد بلدية مدينة العين بعض الاشتراطات للاستفادة من خدمات المقابر وهي أن تكون إقامة الشخص المتوفى صادرة من إمارة أبوظبي وتوفير كتاب من سفارة الشخص بعدم الممانعة للاستفادة من هذه الخدمات.

ممارسات

وأضاف أنه تتم ملاحظة بعض الممارسات الخاطئة من قبل الجمهور، مثل تصوير المقابر وحالات الجنائز مما يعد انتهاكاً لحرمة المقبرة والتصوير بشكل غير لائق في أحد مرافق البلدية وبدون الحصول على التصاريح اللازمة مما قد يعرض المصور للمساءلة القانونية.

وستقوم البلدية في الفترة القادمة بوضع لافتات إرشادية تمنع التصوير في المقابر، وعند وجود أية ملاحظة نهيب بالجمهور الاتصال على رقم اتصال حكومة أبوظبي 800555، وسيتم التعامل مع الملاحظة بالسرعة المطلوبة وبدون أي تأخير.