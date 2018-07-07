سفير الدولة في هانوي يبحث التعاون مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي

المصدر: ■ هانوي - وام

التقى عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية أمس، بمقر وزارة الخارجية الفيتنامية، مع فو هونج نام، نائب وزير الخارجية الفيتنامي وبحثا سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، والآفاق المستقبلية للاستثمار والتعاون المشترك في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتجاري والدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى بشأن التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ..معربين عن سعادتهما بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل توجيهات قيادتي البلدين لدعم وتطوير تلك العلاقات.

وأشار سفير الدولة إلى أن الارتفاع الذي يشهده حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين دليل على النمو السريع والمتواصل للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ويمثل انعكاساً طبيعياً للعلاقات السياسية الطيبة بين البلدين.

ومن جانبه رحب نائب الوزير الفيتنامي بزيارة سفير الدولة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين الإمارات وفيتنام.