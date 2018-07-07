مناقشة تطوير الشراكة العلمية بين «بحوث شرطة الشارقة» و«الإحصاء والتنمية المجتمعية»

المصدر: ■ الشارقة - البيان

استقبل العميد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، وفداً من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بهدف بحث أفضل السبل لتطوير الشراكة العلمية بين «بحوث شرطة الشارقة» ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وكان ذلك برئاسة الدكتور عبدالمنعم هاشم أبو نوار - خبير التنمية المجتمعية - وعضوية حنان محمد أبو توهة مسؤولة قسم التوثيق والتقارير، وأسماء عبدالحميد الجسمي مسؤولة التخطيط والتنمية، وناعمة ناصر العبودي مسؤولة الدراسات بمقر مركز بحوث الشرطة بالمدينة الجامعية.

وأكد العميد الحمادي على حرص المركز للتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة في كافة المجالات والأنشطة التي تدعم جهود الجهتين في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية.

وقد تناول الاجتماع بحث أفضل السبل التي من الممكن أن تحقق الأهداف المرجوة للطرفين، وقد اتفق الطرفان على مجموعة من الأنشطة التي من شأنها أن تسرع وتساهم في إرساء الدعائم الأمنية وتحقق التنمية المجتمعية بالإمارة، منها العمل على عقد مذكرة تفاهم بينهما، وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق التعاون العلمي بين الجهتين والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل سهل، وتقديم الدعم العلمي اللازم من قبل مركز البحوث في مجال الدراسات المستقبلية، هذا بالإضافة إلى التباحث في إمكانية عقد ندوة مشتركة بينهما.

تقدير

من جانبه تقدم الدكتور عبد المنعم هاشم أبو نوار رئيس الوفد بالشكر والتقدير للعميد الدكتور خالد حمد الحمادي وأعضاء مركز البحوث، على روح المبادرة في تقديم كافة السبل المتاحة لدعم التعاون العلمي المشترك بين المؤسستين، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى الرغبة الصادقة للتعاون والعمل المشترك لتحقيق الرؤى والتطلعات بين الجانبين بما يخدم تحقيق الأهداف العليا للبلد.