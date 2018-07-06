"الأرصاد": الطقس غداً حار إلى شديد الحرارة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام، ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على مناطق مختلفة مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، خاصة مع السحب وتكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و قال المركز - في بيان له - إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل أحيانا إلى 45 كم/ساعة على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الموج في بحر الخليج العربي سيكون متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 و الثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:23.

أما بالنسبة لبحر عمان فسيكون الموج متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:38 و الثاني عند الساعة 05:47 و الجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:16 .