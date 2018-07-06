تواصل حملات مصادرة أجهزة الاستقبال غير القانونية

المصدر: وام

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حملاتها التفتيشية على المحال التجارية التي تبيع أجهزة استقبال مشيفرة، وتبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني، بهدف منع تداولها حسب الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

واسفرت الحملات التي نفذتها الدائرة عن مداهمة فرق تفتيش الدائرة أحد المحال التجارية ومصادرة 416 جهازا وعملت على مخالفته وتنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بهذا الصدد.

وشددت الدائرة على أهمية مراعاة القوانين التي تمنع تداول تلك الأجهزة، مؤكدة أن تقديم مثل هذه الخدمات بشكل قانوني يساهم في تنظيم الأعمال التجارية في الدولة ويحمي المجتمع من الغش التجاري.