17 % انخفاض وفيات الطرق في الدولة خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، بدور مجلس المرور الاتحادي، وإدارات المرور والدوريات بالدولة، والجهات ذات الصلة في مجال المرور والطرق، في تخفيض مؤشر وفيات حوادث الطرق على مستوى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 17% في عدد الوفيات على الطرق بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي الذي عقد في نادي ضباط الشرطة بدبي بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية.

واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، وأعضاء مجلس المرور الاتحادي، بوزارات الداخلية والتغير المناخي والبيئة، والبنية التحتية، وإدارات المرور والدوريات وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة شؤون البلدية والنقل.

توعية

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تسلط الضوء على أهمية التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق، كما تم الاطلاع على الضوابط والاشتراطات المقترحة للتقدم بطلب تزويد المركبات، وأنواع التزويد وفئاته والحملة الإعلامية التي ستسبق البدء بتقنين تزويد المركبات بفترة كافية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى، مثل تنظيم المحاضرات المرورية لفئة الشباب، وحملة صيف بلا حوادث، وتوفير مقاعد الأطفال لمن هم دون سن الرابعة في مركبات الأجرة، وتفعيل ضبط المركبات التي تسير بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية، إضافة إلى تعميم برنامج كلنا شرطة على مستوى إدارات المرور والدوريات بالدولة.