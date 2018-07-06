شرطة الشارقة تغرس «نخلة زايد» عرفاناً لرجل الخير والعطاء

المصدر: الشارقة - البيان

قام عدد من كبار ضباط القيادة العامة بشرطة الشارقة يتقدمهم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

والعقيد أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد علي بالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من الضباط بغرس (نخلة زايد)، وذلك ضمن مبادرات (عام زايد 2018).

بنادي ضباط الشرطة بالشارقة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعبير عن أسمى آيات الوفاء والعرفان لرجل الخير والعطاء، صاحب الأيادي الكريمة البيضاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني دولة الإمارات ومؤسس نهضتها الحديثة، وتخليداً لذكراه العطرة التي يستظل بها أبناء الإمارات، ونبراساً يسيرون على خطاه في طريق الخير والنماء، وشهدت المبادرة أيضاً زراعة 80 نخلة في المنتزه الصحراوي تزامناً مع المبادرة الكبيرة التي تخلد ذكرى فقيد الأمة.

وتحدث العميد بيات عن هذه المبادرة الأصيلة في حق المغفور له بإذن الله تعالى بأنها أبسط ما يمكن أن يقدمه أبناء لوالدهم تعلموا منه الكثير من الوفاء والعطاء وحب الوطن وخلق روح الانتماء لترابه الغالي في نفوس أبنائه المخلصين، حاثاً إخوانه الحضور بالحرص الجاد على مواصلة العمل كما كان يتمنى الملهم ومعلم الأجيال (زايد)، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن ليبقى شامخاً وعالياً ترفرف رايته دوماً بالخير والازدهار.