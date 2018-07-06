شرطة أبوظبي ونظيرتها الأسترالية تعززان التعاون الأمني

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والشرطة الاتحادية الأسترالية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة في مقر شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي ونيل غوغان نائب المفوض في الشرطة الاتحادية الأسترالية بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في عدد من المجالات الشرطية منها التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والجهود الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة الجريمة.