وفد من «التخطيط العمراني والبلديات» يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان

قام فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وإلى جانبه كل من سيف بدر القبيسي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي.

والدكتور مطر محمد النعيمي، مدير عام بلدية مدينة العين، والمهندس عتيق خميس حمد المزروعي، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعدد من موظفي الدائرة، بزيارة صرح زايد المؤسس، الذي يعد وجهة وطنية وثقافية تحتفي بتاريخ الأمة وتراثها، وتخلد الإرث الذي تركه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأكد الأحبابي، على هامش هذه الزيارة، الحرص الذي توليه الدائرة إلى زيارة المعالم الوطنية في الإمارات التي تبرز تاريخ دولة الإمارات، مشيراً إلى أن صرح زايد المؤسس يعد أحد الرموز الوطنية المهمة في الدولة.

مبادئ

وتابع: «يمثل صرح المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رمزاً لباني الوطن، وما رسخه من مبادئ سامية ورؤية وقيم نبيلة وإنجازات عظيمة، ليس على مستوى الإمارات فقط، وإنما على مستوى المنطقة والعالم».