أحمد بن طحنون يشهد تخريج الدفعة 2 من «المهارات الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الاحتفال الذي نظمه مركز الخبرات في بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من منتسبي الخدمة الوطنية الذين تم إلحاقهم ببرنامج «المهارات الإلكترونية».

وينفذ البرنامج مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية، وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

مهارات

ويعمل البرنامج التدريبي على تعزيز مستوى المهارات الإلكترونية المتوائمة مع خطة أبوظبي 2030 وتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة من خلال تعاون استراتيجي بنّاء يحدث للمرة الأولى في هذا المجال على أيدي منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

وقام فريق متخصص في هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي وبتقييم مستمر يومي وأسبوعي وعقد مسابقة تحدٍّ في نهاية البرنامج، بالإضافة إلى عقد امتحانات للحصول على شهادات مهنية دولية مثل شهادة سيسكو وكومبيتيا.