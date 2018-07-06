حمدان بن زايد يطلع على مشاريع البنية التحتية في السلع

المصدر: الظفرة - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مدينة السلع بمنطقة الظفرة، واطلع على عدد من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المدينة.

واستهل سموه الزيارة بتفقد ميناء السلع وتعرف إلى الخدمات التي تقدم للصيادين والشركات العاملة في المنطقة، ووجّه سموه بتوفير كافة الخدمات والمرافق وتحسينها للمرفأ، كي تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية، وتلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة في منطقة الظفرة.

كما تفقد سموه منفذ الغويفات الحدودي واطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين براً عبر المنفذ.

واستمع سموه من العقيد حمد سعيد محمد الشامسي مدير إدارة شرطة أمن منافذ منطقة الظفرة إلى الخدمات التي يقدمها المركز للمسافرين.

والذي تم تجهيزه بشكل كامل بصالات الدخول والخروج التي توفر وسائل الراحة للمسافرين لتمكينهم من أخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السفر إلى بلدانهم أو إلى داخل الدولة، فضلاً عن توافر المرافق العامة ووحدات الإسعاف والأطقم الطبية والدفاع المدني والسلامة والطوارئ وقيام عناصر شرطة المنفذ ودوريات المرور بتنظيم انسيابية الحركة المرورية للمركبات المسافرة عبر البر عموماً ومتابعة أي معوقات تواجه المسافرين والعمل على تذليلها فوراً.

من جانب آخر، قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أشقاء وأبناء المغفور له خميس سالم عامر المنصوري، وذلك في مجلس مدينة السلع بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال الزيارة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والمهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين.