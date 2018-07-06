شرطة دبي تتفاهم مع «كريم نتوركس» لتطوير آلية الإبلاغ عن الحوادث

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «كريم نتوركس» بهدف زيادة الوعي المجتمعي عن دور وخدمات شرطة دبي عبر تطبيق الشركة.

والإسهام في التنمية المجتمعية عبر تدريب شرطة دبي «لكباتن» شركة كريم على كيفية الإبلاغ الصحيح عن الحوادث وطرق الإسعافات الأولية وكيفية تقديم الطوارئ، إلى جانب توفير طريقة تواصل جديدة لشرطة دبي مع الجمهور في آلية الإبلاغ عن الحوادث وإمكانية التعرف على الحالة المرورية لتمكين السائقين من استخدام أفضل الطرق البديلة عبر الخرائط الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف الشركة باسل النحلاوي، المدير العام لشركة كريم في منطقة الخليج، وذلك في مقر القيادة العامة بحضور المقدم المهندس حسين أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالنيابة، وعدد من موظفي شرطة دبي وشركة كريم.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري الدور المتميز لشركة كريم في خدمة المجتمع، والعمل على تقديم خدمات تُسهل حياة الناس عبر خدماتها الذكية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التطلعات الحكومية في إسعاد المجتمع وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

شراكة

من جانبه، قال باسل النحلاوي: كوننا شركة ولدت في إمارة دبي، نشعر بالسعادة الغامرة للشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، إن مهمتنا هي تبسيط وتحسين حياة الناس وهي مهمة تتماشى بشكل وثيق مع مهام شرطة دبي اليومية.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة كريم نتوركس، وإيماناً من الطرفين بضرورة ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما في مجال النقل التشاركي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

أنشطة

كما واتفق الطرفان على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في مجال النقل التشاركي، وذلك بغرض الحد من حوادث السير والمرور، وتبادل المعلومات والإحصائيات.