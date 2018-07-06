«طيران الإمارات» تسيّر رحلات إضافية لخدمة الحجاج

المصدر: دبي - البيان

أكدت طيران الإمارات تسيير رحلات إضافية بين دبي والمملكة العربية السعودية، وذلك لتيسير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف محطات شبكة خطوط الناقلة العالمية.

وخلال الفترة بين 6 و31 أغسطس المقبل، ستشغل طيران الإمارات 33 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة، ويسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، وسوف تعمل هذه الرحلات الإضافية إلى جانب الرحلات المنتظمة.

وتتصدر باكستان والسنغال والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وساحل العاج ونيجيريا قائمة الدول من حيث أعداد الحجاج الذين سيسافرون على رحلات الناقلة.

زيادة

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «يعد أداء مناسك الحج أمراً أساسياً بالنسبة للمسلمين وتجربة لا تنسى.

ونتوقع أن يزيد عدد الحجاج الذين سيسافرون على متن طائراتنا هذا العام على 25 ألفاً. وتسيّر طيران الإمارات، مع زيادة معدلات الطلب على السفر خلال هذه الفترة، رحلات إضافية لضمان أفضل تجربة لعملائنا ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان».

وعززت طيران الإمارات فريق العاملين في مطار دبي الدولي لمساعدة الحجاج، وخصصت كاونترات لإنهاء إجراءات سفرهم، وموظفين لإرشاد الحجاج القادمين من مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية وتسهيل إجراءاتهم.

أما في الأجواء، فسوف يتم تجهيز الطائرات بتسهيلات للوضوء والإحرام، وسيتم تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، كما تم تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، بالإضافة إلى قناة القرآن الكريم.

ميزات

تتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً تحفظ في عنبر الشحن، كما يسمح للمسافرين في الدرجة السياحية بوزن أمتعة حتى 35 كيلوغراماً، و40 كيلوغراماً لدرجة رجال الأعمال و50 كيلوغراماً لركاب الدرجة الأولى