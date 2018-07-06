محمد بن زايد: لن ندّخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات لطلبة الإمارات

المصدر: أستانا ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن طلبة الإمارات في الخارج سفراء وطننا في نقل صورته الحضارية إلى الشعوب والدول الأخرى.

وأشار سموه خلال لقائه أمس في مقر إقامة سموه في العاصمة الكازاخية أستانا عدداً من طلبة دولة الإمارات المبتعثين الدارسين في جامعات ومعاهد كازاخستان إلى أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات كافة التي تساعدهم على المثابرة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في نيل أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية واكتساب المهارات والخبرات المتقدمة.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة والتعرف على تخصصاتهم العلمية والاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

وحث سموه الطلبة خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على بذل أقصى جهد لتحقيق التفوق العلمي في مختلف التخصصات من أجل الإسهام مع بقية أشقائهم من أبناء الوطن في رفد مسيرة بناء وتقدم وازدهار دولة الإمارات.

تثمين

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم الذي تقدمه لهم الدولة ليواصلوا مسيرتهم العلمية بنجاح وتفوق، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في مواصلة بذل الجهود في تحصيلهم العلمي والإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في دعم تطور وتقدم الوطن.

*سموه: الإمارات لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات للطلبة

* سموه يحض الطلبة على الإسهام في رفد مسيرة بناء وتقدم وازدهار الإمارات