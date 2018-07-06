كأس العالم 2018

التقى عدداً من المبتعثين الدارسين في جامعات ومعاهد كازاخستان

محمد بن زايد: لن ندّخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات لطلبة الإمارات

ASTANA, KAZAKHSTAN - July 05, 2018: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (5th L) stands for a photograph with UAE students who are studying in Kazakhstan. Mohamed Al Hammadi / Crown Prince Court - Abu Dhabi

المصدر:
  • أستانا ـ وام
التاريخ:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن طلبة الإمارات في الخارج سفراء وطننا في نقل صورته الحضارية إلى الشعوب والدول الأخرى.

وأشار سموه خلال لقائه أمس في مقر إقامة سموه في العاصمة الكازاخية أستانا عدداً من طلبة دولة الإمارات المبتعثين الدارسين في جامعات ومعاهد كازاخستان إلى أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات كافة التي تساعدهم على المثابرة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في نيل أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية واكتساب المهارات والخبرات المتقدمة.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة والتعرف على تخصصاتهم العلمية والاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

وحث سموه الطلبة خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على بذل أقصى جهد لتحقيق التفوق العلمي في مختلف التخصصات من أجل الإسهام مع بقية أشقائهم من أبناء الوطن في رفد مسيرة بناء وتقدم وازدهار دولة الإمارات.

تثمين

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم الذي تقدمه لهم الدولة ليواصلوا مسيرتهم العلمية بنجاح وتفوق، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في مواصلة بذل الجهود في تحصيلهم العلمي والإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في دعم تطور وتقدم الوطن.

*سموه: الإمارات لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات للطلبة

* سموه يحض الطلبة على الإسهام في رفد مسيرة بناء وتقدم وازدهار الإمارات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات