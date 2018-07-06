عبد الرحمن العويس: مبادرات محمد بن راشد نموذج في التطوير الحكومي

المصدر: دبي - وام

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي وصولاً للتنافسية والريادة واستشراف المستقبل والتنمية المستدامة ونحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، إذ تعد مساهمات سموّه في مجال العمل التنموي والإنساني مفخرة للإمارات والعرب.

وأكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتمتع بشخصية مؤثرة جداً تمثل إلهاماً على مستوى العرب والعالم ومحركة لروح المستقبل وتعكس رؤية سموه نحو استئناف الحضارة العربية واستنهاض الفكر العربي للارتقاء بواقع المنطقة وصناعة الأمل، من خلال تمكين المجتمعات وتوفير بيئة تمكّنها من إطلاق إبداعاتها وتوفير منصّات تحتضن عقول الشباب والمبدعين نحو التأثير الإيجابي الذي يصنع الفرق.

وقال معاليه إن الإمارات تصدرت بفضل رؤيته الرشيدة لأكثر من 50 مؤشراً في التنافسية العالمية على صعيد جودة القرارات الحكومية وكفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.