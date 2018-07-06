589 طلعة لـ«طيران شرطة أبوظبي» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 589 طلعة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي مدير الإدارة: إن الطلعات تضمنت 243 طلعة خاصة بالمهام الشرطية و 242 تدريبية و35 للإسعاف الجوي و86 لمهام أخرى وواحدة للبحث والإنقاذ، مشيراً إلى أن الإدارة شاركت في عدة أنشطة وفعاليات ونفذت عدداً من المبادرات ركزت على تعريف الجمهور بخدماتها.

من جهته، قال العقيد طيار عبيد محمد الشميلي نائب مدير الإدارة إن عدد الدورات التي تم تنظيمها 30 دورة استفاد منها 409 من الطيارين والأطباء والممرضين والمنتسبين، لافتاً إلى أن عدد الدورات المتخصصة بلغ 15 دورة خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد منها 30 طياراً في الطيران ودورات طيران الإعدادات التأسيسية.

9 دورات

وأشار إلى أنه تم تنظيم 9 دورات متنوعة حول كيفية التعامل مع طائرة الإسعاف الجوي وإجراءات السلامة في المستشفيات و3 دورات في إدارة نظام الطيران الشاملة بجانب دورتين في الإخلاء الطبي الجوي ودورة واحدة في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسية تم تنفيذها في إدارة مدارس الشرطة والمعهد المروري وإدارة الأسلحة والمتفجرات وقسم العمليات الجوية ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» واستفاد منها جميعاً 379 طبيباً وممرضاً ومنتسباً من مختلف الإدارات الشرطية.

وتركز خدمات الإدارة المجتمعية والإنسانية على تنفيذ عمليات الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم ضمن زمن الاستجابة إلى المستشفيات لتلقي العلاج ومروحيات إدارة طيران شرطة أبوظبي مجهزة بأحدث المعدات المتطورة والكادر البشري من الطيارين والأطقم الطبية وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.