مجلس أمناء «خيرية النعيمي» يرفع سقف المساعدات لمبادرة «يسر»

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الاجتماع الثاني للمؤسسة لعام 2018.

والذي عقد في الديوان الأميري. حضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس المجلس، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة، والدكتور عبد الله الأنصاري، وحمد تريم، وأحمد إبراهيم أعضاء مجلس الأمناء، وعدد من موظفات المؤسسة.

تعزيز

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بداية الاجتماع، بالأعضاء كافة، مثمناً دورهم في تعزيز آلية عمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مشيراً إلى الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لكل ما يخص الأعمال الخيرية والإنسانية. وصادق أعضاء مجلس الإدارة، في بداية اللقاء، على محضر الاجتماع السابق، ثم اطلعوا على آخر المستجدات وما صدر عنه من قرارات وتوصيات.

توصيات

واقترحت الشيخة عزة النعيمي على مجلس الأمناء زيادة سقف قيمة المساعدة المقدمة من المؤسسة للفئة المستفيدة من مبادرة "يسر" بحيث يتم دعم المستفيد بكامل قيمة المديونية الخاصة به في حال أن المديونية تصل إلى قيمة معينة يتفق عليها المجلس.. وتم اعتماد المقترح من رئيس مجلس الأمناء ونائبه والأعضاء.

ووجه المجلس باعتماد شركات معروفة وذات سمعة طيبة لعمل الصيانة لأصحاب المساكن المتقدمين بطلب الصيانة لمساكنهم وعرضها على مجلس الأمناء في الاجتماع القادم لاختيار الشركة الأنسب.