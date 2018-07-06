خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي المكسيك والرأس الأخضر

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى جورج كارلوس فونيسكا رئيس جمهورية الرأس الأخضر وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والرئيس جورج كارلوس فونيسكا.