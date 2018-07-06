تخريج طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، حفل تخريج دفعة «عام زايد» من طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، والمدرسة الثانوية الفنية بإمارة الفجيرة، التابعة لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، البالغ عددهم 92 خريجاً من الدارسين في اختصاصات هندسة صيانة الطائرات، وهندسة الصيانة الميكانيكية، والعلوم المتقدمة، والعلوم الهندسية، والحاسوب، والهندسة التطبيقية الميكانيكية.

وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ونخبة من الإداريين وأولياء أمور الطلبة.

وأعرب الدكتور عبد الرحمن الحمادي عن شكره للقيادة الرشيدة لما تقدمه في شتى المجالات لهذا الصرح المهني التطبيقي المتخصص، فضلاً عما توفره من مقومات النجاح لأبناء الوطن، الذي من شأنه صناعة جيل من الكفاءات الوطنية المتمكنة من المعارف الأصيلة والخبرات الميدانية الفاعلة.

وأكد الدكتور الحمادي أن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مسؤولية عظيمة، وأن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يهدف إلى رعاية وتخريج عقول مفكرة ونيرة، للارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي والمهني، وأن يقدم للوطن نموذجاً للخريج المواطن الذي اكتسب علوماً ومهارات تواكب العصر وتتفاعل مع تحدياته التقنية والعلمية، إضافة إلى كونه يتمتع بالقدرة والكفاءة التي تتواءم مع التطورات والمتطلبات الحديثة للصناعة.

وأشار إلى أن المعهد من خلال الشراكة والعمل مع قطاعات الأعمال والصناعة المحلية يعمل على تحديد متطلبات واحتياجات التعليم والتدريب المهني للمؤسسات، ويقوم بتضمينها في المنهاج الدراسي وفق أعلى المعايير.