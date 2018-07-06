«كهرباء دبي» تطلق الدورة 3 من مبادرة «بيتنا مثالي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثالثة من مبادرة «بيتنا مثالي» الرائدة، والهادفة إلى حث المتعاملين على التنافس في ما بينهم في اتباع أساليب الحياة الرشيدة، وتبني أفضل الممارسات المستدامة، لتحقيق منازل سعيدة ومثالية، وذلك من خلال الالتزام بمتطلبات الجهات الحكومية التسع المشاركة في المبادرة، إلى جانب الهيئة.

وهي: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وحكومة دبي الذكية، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

نشر الوعي

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص في الهيئة على إطلاق المبادرات الرائدة المعنية بدعم الاستدامة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة دبي على خارطة المدن الذكية المستدامة عالمياً.

لافتاً إلى أن الهيئة تسعى من خلال الدورة الثالثة من مبادرة «بيتنا مثالي»، إلى مواصلة جهودنا لتعزيز وعي المتعاملين حول أفضل الممارسات المتبعة في المنازل، ونشر ثقافة البيت المثالي، وتحقيق أعلى معايير العيش المستدام، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز فرص الشراكة، بهدف تقديم خدمات حكومية موحدة ومتكاملة، وتحقيق سعادة المجتمع، من خلال توفير خدمات مبتكرة.

حيث يتنافس المتعاملون المشاركون في المبادرة في تطبيق أفضل معايير الاستدامة، والصحة، والأمن، والبيئة وجودة الهواء الداخلي، والسلامة العامة، والمسؤولية المجتمعية، والتحول الذكي، والاستعداد للحالات الطارئة، والالتزام بقوانين الإقامة.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال معاييرها للبيوت المثالية، إلى حث المشتركين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، دعماً لاستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، الهادفة إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه 30% عام 2030».

وأشار الطاير إلى أن مبادرة «بيتنا مثالي»، قد لاقت إقبالاً ملحوظاً من المتعاملين، وحققت نجاحاً كبيراً في دورتيها السابقتين لعام 2016 و2017.

حيث حققت المبادرة إجمالي وفورات تجاوزت 901 ألف كيلو وات ساعة من الكهرباء، وما يزيد على 18 مليوناً و256 ألف غالون من المياه، وأسهمت في تخفيض الانبعاثات الكربونية، بما يزيد على 848 طناً من ثاني أكسيد الكربون، محققة وفورات مالية على مدار الدورتين السابقتين، بلغت مليونا و153 ألف درهم.

دورة إلكترونية مجانية

وقد أعدت الهيئة دورة تدريبية إلكترونية مجانية للمتعاملين الراغبين في المشاركة في دورة هذا العام من مبادرة «بيتنا مثالي»، وهي متاحة للجميع عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني.

تشمل الدورة أفلاماً توعوية قصيرة، حول معايير شركاء المبادرة، لتمكين المتعامل من اكتساب المهارات اللازمة التي تساعده في تحويل منزله إلى منزل مثالي. وعند إتمام المتعامل جميع متطلبات الدورة التدريبية، واجتياز الاختبار النهائي بنجاح، بمعدل 90% فما فوق، يحصل المتعامل على شهادة اجتياز للدورة التدريبية.

وعند تأهل المتعامل للمشاركة في الجائزة، سيقوم فريق عمل مشترك من هيئة كهرباء ومياه دبي، وطاقتي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، بزيارة منزله لإجراء تدقيق فني حول كفاءة استهلاك الطاقة، وتقديم تقرير مفصّل بذلك، كما سيتم تقديم عدد من النصائح للمتعامل حول معايير وأسس البيت المثالي.