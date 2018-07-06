بلدية دبي تنظم ملتقى المتعاملين لجهات شهادات التفتيش والمطابقة

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد في فندق ماريوت الجداف ملتقى المتعاملين لفئة جهات التفتيش والمطابقة وجهات منح شهادات الحلال وفئة المختبرات التخصصية، جاء ذلك إيماناً بأهمية التواصل مع جميع المتعاملين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها تعزيز سبل التعاون ورفع مستوى الخدمات.

وشهد الملتقى حضور كل من أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد وأمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي مركزي ببلدية دبي ويوسف الجسمي رئيس قسم اعتماد جهات التفتيش بمركز الإمارات العالمي للاعتماد وعلياء المرزوقي رئيس قسم اعتماد المختبرات بالمركز.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لمركز الإمارات العالمي، للاعتماد بالإضافة إلى آخر التطورات في مجال تقييم المطابقة وأهميتها لسوق العمل المحلي.

رؤية

وقامت المدير التنفيذي للمركز بعرض رؤية ورسالة المركز والركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية والتي تتضمن تسهيل التبادل التجاري وحماية البيئة والصحة والسلامة وتطوير قطاع صناعة الحلال.

وحرصاً من القياديين في المركز على مشاركة جميع فئات المتعاملين في التطوير والتحسين فقد تم إقامة ورشة عمل خلال الملتقى لرصد الأفكار الإبداعية التي تتماشى مع مبادرة حكومة دبي 10X وتعزز مكانة إمارة دبي عالمياً.

وأثنى المتعاملون على حرص بلدية دبي ومركز الإمارات العالمي للاعتماد لتنظيم اللقاءات الرامية إلى تبادل الأفكار والنقاشات حول أبرز الاقتراحات التي تلعب دوراً إيجابياً كبيراً في تعزيز التعاون مع المتعاملين لتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.