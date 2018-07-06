بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي ووزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من مجلس مراكز الشرطة برئاسة العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، مدير المجلس، مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع.

وكان في استقبالهم منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة تنمية المجتمع، وأكد العميد احمد بن غليطة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والاسترشاد، بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات.

وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات».

دعم

وأوضح العميد أحمد بن غليطة أن زيارة مجلس مراكز الشرطة تأتي ضمن إطار دعم المبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، (مجتمعي... مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم.

تمكين

من جانبها، قالت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة بأن القيادة العامة لشرطة دبي تعتبر أحد أهم شركاء الوزارة في دعم رؤية وأهداف الوزارة في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم من خلال دعم محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعبر المبادرات والبرامج المشتركة.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على التعاون مع شركائها لتتكامل وتتوحد الجهود بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد 2021 .