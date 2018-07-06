أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد وراء الريادة في صناعة الطيران

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تكريمه من قبل جامعة الدول العربية بجائزة «درع العمل التنموي العربي».

وأكد سموه أن رؤية سموه جعلت دولة الإمارات رائدة في صناعة الطيران المدني والقوة الدافعة وراء النجاح الكبير الذي حققته طيران الإمارات وفلاي دبي ودناتا ومطارات دبي. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه في «تويتر» متضمنة فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد متابعاً المجموعة وجديد طائراتها. وأضاف سموه: قيادتك الحكيمة ورؤيتك الثاقبة سمتا بنا إلى الأعلى.