مسلم بن حم يزور سفارة الإمارات في كازاخستان

المصدر: أستانا - البيان

زار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، ظهر أمس، سفارة دولة الإمارات في كازاخستان.

التقى بن حم خلال الزيارة بالدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى كازاخستان، وراشد علي المحرزي، الملحق العسكري في السفارة، وعمار البريكي، نائب السفير، بحضور الشيخ أحمد مسلم بن حم.

وأشاد بن حم بجهود الخارجية الإماراتية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الإماراتية في الخارج.

وقال العامري: «إن غرس القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته، كان في إقامة علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، حيث تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين الأمم والدول لسياستها الحكيمة المتوازنة، والوقوف إلى جانب الحق والعدل».

من جانبه، شكر السفير الدكتور محمد أحمد الجابر، الشيخ مسلم بن حم، على زيارته مقر السفارة الإماراتية بكازاخستان.

وقد شارك الشيخ مسلم بن حم في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي حضره باخيتجان ساغينتايف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. وتهدف زيارة بن حم إلى كازاخستان إلى تعزيز أوجه العلاقات بين مجتمع الأعمال الإماراتي الكازاخستاني، والتعرف إلى الفرص المتاحة لإقامة شراكات مثمرة على الصعيدين التجاري والاستثماري.