«جسور» تطلق ورشاً لاستشراف آفاق العمل في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف «جسور»، وهي مبادرة أطلقتها جمعية البيت متوحد، بالتعاون مع صندوق الوطن ومؤسسة خيرات، التي تستمر في العمل للعام الثالث على التوالي، ورش عمل تأهيلية للطلاب على مدى 4 أيام في مركز خليفة للابتكار.

وتسعى المبادرة التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات إلى توفير تدريب عملي لطلاب الجامعات ذوي الإمكانات والمهارات العالية، لتشجيعهم على الاندماج بالعمل في القطاع الخاص، عبر إعدادهم قبل انضمامهم لفترات تدريب داخلية في مجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص عبر تقديم عدد من الأنشطة العملية.

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: إن شباب اليوم هم مستقبل الغد، يقع على عاتقهم مواصلة بناء وطننا على الأسس الصلبة التي قام عليها بنيان الاتحاد.

وأضاف أن المبادرة تتماشى مع أحد أهدافنا الرئيسة في جمعية البيت متوحد، المتمثلة في تعزيز مهارات طلاب الجامعات العملية.

من جانبه، قال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن:«تشكل «جسور» مثالاً للشراكة الفاعلة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية من خلال الاستثمار الأمثل في تطوير قدرات الكفاءات، وتأهيل جيل جديد من القادة ورواد الأعمال في الإمارات.