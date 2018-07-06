«موارد» رأس الخيمة تنجز 3 مبادرات ضمن معايير الأجندة الوطنية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنجزت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، 3 مبادرات ضمن معايير الأجندة الوطنية، التي ترتبط مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، وتعتبر المبادرات من المسرعات الحكومية التي تعتبر منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات في الدولة، لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف خلال مدة زمنية قصيرة.

وأوضحت نورة الشحي نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، شاركت الدائرة في تنفيذ المبادرات الوطنية المشتركة الخاصة بالاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بإنجاز ثلاثة من أهم المبادرات.

وهي: مبادرة المواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية، التي تم التوصية فيها بتزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بكافة سياسات وأنظمة الموارد البشرية المتوفرة في الحكومات المحلية، لإنشاء بنك السياسات وأنظمة الموارد البشرية لحكومة دولة الإمارات، بهدف إدراجها في بنك سياسات وأنظمة الموارد البشرية.

والذي طورته الهيئة في مارس 2018، ليشكل منصة إلكترونية تحتوي على أنظمة وسياسات الموارد البشرية الاتحادية والمحلية.

بيانات

وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، هي أول جهة محلية تنجز مبادرة ربط قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية، التي تمت بعقد ورشة فنية بتاريخ 24 و28 يناير، مع الفرق التقنية في الحكومات المحلية، بحضور فريق من الموارد البشرية، لمناقشة خطة العمل الخاصة بالربط الإلكتروني مع الحكومات المحلية، لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية موحدة على مستوى الدولة.

وأكدت الشحي على دور القيادة الرشيدة، التي تؤمن تماماً بالشباب الإماراتي، وما يحمله من إمكانات وقدرات عالية، تؤهله بالشكل المناسب لتولي دفة المسؤولية في المستقبل، ومواصلة مسيرة الإنجازات، وتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارات.