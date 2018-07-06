تخريج 4 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد عمر محمد الشامسي مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وبحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، تخريج 4 دورات تدريبية نظمها معهد التدريب في قاعة الإمارات في مبنى القيادة.

وكانت الدورة الأولى حول «المهارات الإشرافية وتحسين الأداء» بمشاركة 32 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية والثانية التحري وجمع المعلومات الأمنية «بمشاركة 23 منتسباً من الضباط والثالثة حول «برنامج اسكامبر لتوليد الأفكار الابتكارية» بمشاركة 16 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد والدورة الرابعة حول «مخططين الحوادث المرورية» قدمها الملازم أول خبير عبدالله محمد البلوشي، بمشاركة 38 منتسباً من صف الضباط والأفراد.