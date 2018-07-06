«طرق دبي» تستقطب 63 طالباً وطالبة في «أجيال»

المصدر: دبي - البيان

رحبت إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، بالطلبة المنضمين إلى برنامج التدريبي الصيفي السنوي (أجيال)، الذي يتم من خلاله تدريب مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء الدولة. يأتي هذا البرنامج، الذي يبدأ في الأول من يوليو ويستمر حتى 30 أغسطس المقبل، في إطار حرص الهيئة على غرس قيمة العمل وإكسابهم المهارات العملية المطلوبة.

وأكّد منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة، أن البرنامج استقطب هذا العام 63 طالباً وطالبة من طلبة الثانويات والكليات والجامعات من مختلف التخصصات، وقد ضم البرنامج، ولأول مرة، طالباً من فئة الطلبة أصحاب الهمم.

رحلة

وقال الفلاسي: «يشهد برنامج هذا العام كذلك تنظيم رحلة للطلبة المشاركين في البرنامج إلى متحف الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة حول عام زايد من خلال قيام الطلبة بإعداد عرض تقديمي يتناول فيه مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وسيتم تكريم الطلبة الفائزين بأفضل عروض تقديمية ضمن المسابقة بمكافآت نقدية، عدا المكافآت النقدية، التي سيحصلون عليها في نهاية التدريب الصيفي وفق الآلية المتّبعة في هذا البرنامج».