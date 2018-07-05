مسلم بن حم يزور سفارة الإمارات في كازاخستان

المصدر: كازاخستان – البيان

زار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة ابوظبي سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كازاخستان.

التقى بن حم خلال الزيارة بالدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، وراشد علي المحرزي الملحق العسكري في السفارة، وعمار البريكي نائب السفير بحضور الشيخ أحمد مسلم بن حم.

وأشاد بن حم بجهود الخارجية الإماراتية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والبعثة الإماراتية في الخارج.

وقال: "إن غرس القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته في إقامة علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل. حيث تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين الأمم والدول لسياستها الحكيمة المتوازنة، والوقوف إلى جانب الحق والعدل ".

ومن جانبه شكر السفير الدكتور محمد أحمد الجابر الشيخ مسلم بن حم على زيارته لمقر السفارة الإماراتية بكازاخستان.

وقد شارك الشيخ مسلم بن حم في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي حضره باخيتجان ساغينتايف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.