توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على مناطق مختلفة مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة مع السحب وتكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز - في بيانه اليومي - إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية من 20 إلى 30 كم/ساعة بوجه عام تصل أحيانا إلى 45 كم/ساعة على المناطق المكشوفة.

وذكر أن الموج في بحر الخليج العربي سيكون متوسط إلى مضطرب أحيانا شمالا .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والثاني عند الساعة 05:49 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:44.

أما بالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيف إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والثاني عند الساعة 04:13 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفيما درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى في الدولة :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 47 31 90 15

دبي 46 33 85 15

الشارقة 47 29 70 20

عجمان 46 30 75 25

أم القيوين 47 32 75 30

رأس الخيمة 46 32 80 35

الفجيرة 39 33 80 20

العين 47 33 45 10

ليوا 48 27 85 15

الرويس 42 28 85 30

السلع 42 28 80 25

دلما 42 31 90 35

طنب الكبرى 39 31 85 45

طنب الصغرى 39 31 85 45

أبوموسى 39 31 85 45