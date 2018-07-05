تعرف على طريقة الحصول على بطاقة مسّرة لكبار السن

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق بطاقة "مسرّة " بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال الحصول على عدة مزايا حصرية وتسهيلات متميزة، حيث سيتم إصدار البطاقة الخاصة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ممن تجاوزوا الستين عاما، حيث تتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الدولة.

والمستندات المطلوبة هي بطاقة الهوية وصورة شخصية، ويكون التقديم في مكاتب الشؤون الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة.