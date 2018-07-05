70 % انخفاض حالات الغرق في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ تراجع أعداد الوفاة غرقاً وحالات الإصابة خلال النصف الأول من 2018 إلى 9 حالات، منها 6 وفيات و3 إصابات.

وذلك مقابل 35 حالة غرق في 2016 منها 29 وفاة، و18 حالة غرق في 2017 منها 14 وفاة، أي بنسبة انخفاض 70%، فيما تم تسجيل حالة غرق لطفل خلال 3 سنوات.

وقال اللواء حارب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمنتجع الحبتور جراند في دبي لإطلاق «حملة سلامة الشواطئ» الذي شهد حضور خليفة حسن بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مجلس مراكز شرطة دبي.

والعميد عبد القادر محمد البناي مدير مركز شرطة الموانئ، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي.

وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية والهيئات القنصلية، إنه بتعليمات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلقت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حملة لسلامة الشواطئ خاصة وأن شواطئ دبي تستقطب سنوياً إعداداً متزايدة من الزوار والسياح، وتعد معلماً حضارياً من معالم الإمارة.

وانطلاقاً من حرص شرطة دبي على بسط الأمن والأمان ونشر الاستقرار والطمأنينة تستمر الحملة شهرين، بهدف بث الرسائل التوعوية والإرشادية، والوصول إلى كافة الشرائح، والعمل على الحد من بعض الممارسات السلبية، وخاصة تلك التي تدخل في تصنيف الجرائم.

فريق واحد

ونوه العميد أحمد ثاني بن غليطة بأن شرطة دبي تعمل كفريق عمل واحد مع المؤسسات الحكومية الأخرى من أجل تقديم الحملات التوعوية والإرشادية، وأن الهدف الوصول إلى صفر حوادث خلال هذا الصيف.

مشيراً إلى أن الحملة موجهة إلى السياح والمقيمين وشركات السياحة، وقطاع الفنادق في دبي الذي عليه أن يدرج التوعية ضمن أولوياته ويدعم إيصال رسائل الحملة للخروج بصيف مثالي، والحد من الممارسات السلبية التي تحدث في الشواطئ، وليس فقط حوادث الغرق، وإنما السرقة والتحرش والمضايقات التي يتعرض لها مرتادو الشواطئ.

وأفاد العميد عبد القادر محمد البناي، بأن شرطة دبي تعمل حالياً على تأهيل فرق إنقاذ نسائية للاستجابة للحالات التي تتعرض لها النساء لحوادث الغرق أو الإصابة التي قد تتعرض لها النساء وللتواجد كدوريات في الأيام المخصصة للسيدات في بعض الحدائق العامة.

ومن جانبه أشار خليفة حسن بن دراي إلى إطلاق 8 نقاط إسعاف خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت البرامج التدريبية اللازمة لمسعفي المؤسسة، وثمن تعاونها ومبادرتها في إطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى رسم الابتسامة والسعادة لمرتادي شواطئ دبي، مؤكداً دور الإسعاف الموحد في تحقيق أهداف حملة سلامة الشواطئ.

خدمات الإنقاذ

وفي ذات السياق استعرضت المهندسة علياء عبد الكريم الهرمودي منظومة خدمات الإنقاذ المطبقة في بلدية دبي منذ أن أوكلت المهمة للبلدية في يوليو 2016 وحتى اليوم.

وأشارت إلى أن البلدية قامت بإعداد لوحات إرشادية على الشواطئ، وخدمات الإنقاذ، ومحطات إنقاذ ووفرت قوى عاملة مدربة، وأدوات ومعدات للإنقاذ البحري، وذكرت أن هناك حالياً 100 منقذ مؤهل عالمياً في مجال الإنقاذ البحري موزعين على كافة شواطئ دبي، وهناك 30 محطة إنقاذ منها 9 رئيسية و21 محطة فرعية مزودة بكافة الآليات والمعدات.

وأضافت الهرمودي أن هناك 1943 حالة إنقاذ خلال الفترة من الأول من يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو الماضي وهناك تناقص في مؤشر حالات الإنقاذ بهدف الوصول لصفر وفيات، لافتة إلى أن شاطئ أم سقيم هو الأعلى في حالات الإنقاذ البحري.

وهناك 55% من تلك الحالات هو غرق فردي بينما 17% منها غرق جماعي، و28% إصابات شاطئية، وأنه تم حصر الجنسيات التي تعرضت لحالات إنقاذ بحري وبلغت 77 جنسية في مقدمتها الجنسيات الهندية والباكستانية والفلبينية، وأن 50% من الحالات تتراوح أعمارها بين 21 إلى 40 عاماً.

وفيما يخص حالات الإنقاذ في 2018 وحده بلغت 310 حالات منها 88 في أم سقيم 1، وأن أغلب حالات الغرق تكون بسبب الإهمال.

من جانبه أكد بطي الفلاسي أن الحملة جاءت لتلبي احتياجات وطبيعة الفترة الصيفية والجمهور المستهدف برسائل الحملة، منوهاً في الوقت ذاته بأن الفعاليات ووسائل التوعية سوف تخاطب الجمهور المستهدف استناداً للإحصائيات والأرقام السابقة التي اطلعت عليها الحملة.

ودعا العميد عبد القادر البناي مرتادي الشواطئ عدم جلب الأشياء الثمينة معهم وترك المقتنيات من هواتف في السيارات أو الخزانات التي توفرها بلدية دبي، كما حذر من التقاط صور النساء أو إزعاج الآخرين.

مليون مشاهدة

حقق الفيديو الذي أعدته شرطة دبي لتوعية الأمهات بعدم الانشغال عن أطفالهن، خاصة إذا كان هناك أحواض سباحة داخل المنزل، نحو مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه، كما سيتم بث حزمة من الفيديوهات التوعوية قريباً للحد من الحوادث والجرائم التي تقع لتحقيق المزيد من التوعية.