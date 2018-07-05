أشرف عبد الحفيظ: مصر قطعت شوطاً كبيراً في التحول الذكي

المصدر: القاهرة - البيان

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في التحول الذكي للخدمات العامة المقدمة للمواطن المصري.

وأكد اهتمام مصر بالتوجه نحو الريادة العالمية للتحول الذكي في تقديم الخدمات منذ أغسطس 2016، ببناء منظومة فنية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وفقاً للمعايير العالمية بما يضمن أعلى مستويات السرية والتأمين والحفاظ على خصوصية البيانات والسماح بتكامل المعلومات على مستوى الأجهزة الحكومية. جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي.

وشرح أشرف عبدالحفيظ مراحل التطور باتجاه تقديم الخدمات الحكومية الذكية عبر ربط 20 جهة حكومية في تقديم الخدمات العامة كمرحلة أولى، ثم وضع مخطط مستقبلي لربط 100 جهة حكومية بحلول 2020، بهدف الوصول بمصر إلى أفضل 30 دولة في العالم على مستوى تقديم الخدمات الحكومية.

واستعرض تجربة تطوير بوابة الخدمات الحكومية الرقمية «الإصدار الثالث» لتصبح منصة للخدمات الحكومية تتضمن 75 خدمة رقمية بجودة عالية وآمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام ومتاحة بعدة لغات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإطلاق الإصدار الرابع لتلك البوابة لتقديم 300 خدمة بحلول 2020.

وقدم أشرف عبدالحفيظ خطة الحكومة المستقبلية لتوفير خدماتها عبر منصة تطبيقات الهاتف المحمول، والسعي لتكون الأفضل في الخدمات العالمية المقدمة، وتوفير تجربة مُرضية للمتعاملين من خلال تطبيقات ذكية من شأنها تمكين معظم المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الحكومية الخاصة بالمواطن في كافة الدوائر الحكومية.

وعرض تجربة مصر في ميكنة مكاتب الصحة، التي استهدفت بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات من خلال ميكنة تسجيل بياناتهم بمكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية مثل الرقم القومي والأسرة والتأمين الصحي والدعم والتطعيمات، وفي ذلك الإطار نجحت وزارة التخطيط في ميكنة 4571 مكتب صحة، و300 إدارة صحية، و27 مديرية صحية، وهو ما ساعد في إطلاق الساعة السكانية بنظام التحديث اللحظي.

واعتبر أشرف عبدالحفيظ أن تجربة مصر في ميكنة مكاتب وزارة الصحة ساعدت على تتبع الوفيات بسبب الأمراض الوبائية والتعرف على مواقع حدوثها من خلال خرائط تتفاعل بشكل لحظي مع البيانات، والتي تعتبر مكوناً أساسياً في إدارة الأزمات الخاصة بتفشي الأمراض والأوبئة.

نماذج

وعرض عبدالحفيظ نماذج للمحافظات الذكية التي نجحت في تقديم العديد من الخدمات للمواطن بشكل إلكتروني مثل خدمات الشهر العقاري، وتراخيص البناء والهدم، وعدد من خدمات المرور، وغيرها، وكذلك إنشاء أول خريطة اقتصادية، مهمتها تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.