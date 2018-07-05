دعوة لتركيب نظام الإنذار المبكر في الهيئات القنصلية

المصدر: دبي - البيان

شددت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي على ضرورة تطبيق نظام الإنذار المبكر في البعثات الدبلوماسية ومنازل الممثلين الدبلوماسيين من القناصل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الإدارة مع ممثلي الهيئات القنصلية لدى الدولة، والذي ترأسه العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه العميد خبير خليل البشري، الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئات القنصلية لدى الدولة، وشركات أنظمة الإنذار المبكر، بحضور المقدم حمد محمد عبدالله، نائب مدير إدارة أمن المنشآت، والمقدم طارق فرج، والرائد عبد السلام عبدالله. وأكد العميد الغيثي عمق العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي والبعثات الدبلوماسية، مطالباً الهيئات الدبلوماسية بالإسراع في تركيب النظام المبكر.