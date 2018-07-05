«طرق دبي» تبحث تعزيز التعاون مع أنغولا

المصدر: دبي - البيان

بحثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أنغولا.

جاء ذلك خلال استقبال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة وفداً أنغولياً برئاسة أنا بولا دي كافاليو وزيرة التهيئة العمرانية والسكن في جمهورية أنغولا، وجرى خلال اللقاء استطلاع مشاريع الطرق والبنية التحتية في دبي وأنظمة النقل المختلفة التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة.

ورحب مطر الطاير في مستهل اللقاء بالوزيرة الأنغولية، وأطلعها على أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً والمشاريع المزمع تنفيذها مستقبلاً لتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل المواصلات لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي، وتلبية متطلبات استضافة دبي معرض اكسبو 2020.

من جانبها، أعربت أنا بولا دي كافاليو عن إعجابها بالتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وتطور البنية التحتية لشبكات الطرق وأنظمة المواصلات، وقالت نتطلع لتعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال إرسال فريق فني للتدريب في هيئة الطرق والمواصلات، والاطلاع على التفاصيل الفنية في تنفيذ مشاريع الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي التي تعد عنصراً مهماً في حركة تنقل السكان اليومية.