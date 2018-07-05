وزير العدل الاسكتلندي يزور كلية آل مكتوم في دندي

المصدر: دندي - وام

زار حمزة يوسف وزير العدل في الحكومة الاسكتلندية كلية آل مكتوم للتعليم العالي في دندي، والتقى بالطالبات المبتعثات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي للدورة الـ 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه الكلية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الكلية.

وقال الدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية: إن الوزير الضيف استعرض خلال اللقاء تجاربه أمام الطالبات اللاتي طرحن عليه مجموعة من الأسئلة ما لاقى إعجابه وتقديره وتمنى لهن إقامة سعيدة والتعرف على التاريخ والمجتمع الإسكتلندي.

من جانبه، أوضح ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم أن الكلية ستحتفل يوم 9 يوليو الحالي بختام الأسبوع الثالث من البرنامج وستتوجه الطالبات إلى باريس لاستكمال الأسبوع الرابع بالتنسيق مع جامعة السوربون في أبوظبي، مشيرا إلى أن برنامج الأسبوع يتضمن زيارات لجامعة السوربون ومعالم المدينة.

وأكد متابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المباشرة للبرنامج وإعجابه بمستوى المشاركات في الحرص على الاستفادة منه وتفاعلهن مع المحاضرات والبرامج الصفية الميدانية والتي تسهم بدور كبير في تأهيلهن قياديات للمستقبل.

يذكر أن هذه الدفعة تضم 72 من الطالبات المبتعثات من 17 جامعة وكلية منها كلية الشرطة في أبوظبي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية وجامعة الفجيرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية وشركة إينوك التي تشارك لأول مرة.