عبدالله المري: الإمارات واحة أمن وأمان

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن الجهود الجبارة التي تقوم بها الشرطة على مستوى الدولة بقيادة وزارة الداخلية وبدعم القيادة الرشيدة، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جعلت الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار لكافة ساكنيها وللعالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقباله نيل غوغان، نائب مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية لشؤون العمليات، وجنيفر هيرست مدير العلاقات في الشرطة الفدرالية الأسترالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأنتوني هال، وتيم ستينتون، ضابطي الارتباط لدى الدولة، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد بن مويزه.

تعزيز

ورحب اللواء عبد الله خليفة المري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً الى أن زيارة الوفد الأسترالي تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال اللقاء الذي بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تثمين

من جانبه ثمّن نيل غوغان التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة الأسترالية، معربا عن إعجابه الشديد بما شهدته شرطة دبي من احترافية وخبرات متجددة في مجال مكافحة الجريمة، ومواكبتها للتطورات العلمية وتسخيرها أحدث التقنيات التكنولوجية لبسط الأمن والأمان، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً وعالمياً.

بدوره، قال أنتوني هال إن العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة الفدرالية الأسترالية قوية جداً، ونتج عنها ضبط عصابتين للمخدرات في العام الماضي في عملية «فيدا» المشتركة بين شرطة دبي وأستراليا وهولندا، مشيراً الى أن الشراكة بين دولة الإمارات وأستراليا مبنية على الاحترام المتبادل والثقة بين الجانبين، مما يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين.

وفي ختام الزيارة قام نيل غوغان بتكريم المشاركين من شرطة دبي في عملية «فيدا» نيابة عن مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية، وذلك لجهودهم في عملية التحقيق التي أدت الى ضبط عصابتين دوليتين لتجارة المخدرات في أستراليا والإمارات وهولندا.

ويذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي في العام الماضي شاركت الأجهزة الشرطية في أستراليا وهولندا في القبض على عصابتين دوليتين تعملان في مجال تهريب المخدرات، وأسفرت عملية «فيدا» عن أكثر من طنين من المخدرات تقدر قيمتها التقديرية بـ 2.3 مليار درهم.