«قيادات الشرطة» يبحث تعزيز البيئة الأمنية للعمالة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بدبي.

حيث ناقش المجلس الأمور المتعلقة بالنواحي الأمنية المتعلقة بالعمالة بالدولة، وتوفير البيئة الأمنية المناسبة لهم بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

حضر الاجتماع اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبدالله علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي.

والعميد عبدالله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبدالعزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.

والعميد محمد عبدالله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، والعقيد الركن ناصر بن راشد المعلا، من العمليات المركزية بالوزارة، وباقي أعضاء المجلس، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع تحقيقاً لسياسة الدولة وقيادتها الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان، وفي إطار القوانين التي ترعى حقوق العمالة وتحافظ على مكتسباتها ومستحقاتها.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومحسن علي النسي، الوكيل المساعد بالإنابة، نائب مدير إدارة التفتيش، وسلطان علي الساعدي، وجرى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بقضايا المخدرات والجرائم المقلقة على مستوى الدولة.

من جانبه استعرض محسن النسي، دراسة حول أوضاع المنشآت والشركات بالدولة، ودور قطاع التفتيش في متابعة المنشآت والدعم المطلوب من الجهات ذات العلاقة فيما يخص التعامل مع تلك المنشآت بشكل عام.