33 مليون درهم عقود «المواصلات الحكومية» يونيو الماضي

المصدر: دبي - البيان

نجح مركز المواصلات الحكومية عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات خلال يونيو الماضي في توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة مع عدد من الجهات الحكومية، ولمدد تعاقدية متفاوتة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون درهم.

وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية، بأن هذا النجاح اللافت في استقطاب مجموعة جديدة من الشركاء والعقود، يعود إلى كفاءة وجودة خدمات النقل التي يحرص مركز المواصلات الحكومية على تقديمها لنخبة متميزة من المتعاملين، مؤكداً حرص فرق العمل على تقديم الخدمات باحترافية عالية، وعلى النحو الأمثل الذي يحقق سعادة المتعاملين .

ويجدد ثقتهم بخدمات النقل التي تقدمها مواصلات الإمارات. وأوضح عبدالغفار أن العقود الجديدة تم إبرامها مع 4 جهات وهي هيئة البيئة بأبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، حيث ستوفر المؤسسة بموجب تلك العقود خدمات النقل الحكومي من خلال أكثر من 140 مركبة ولمدد متفاوتة تمتد من سنتين إلى 4 سنوات.

186 عقداً

وأشار مدير مركز المواصلات الحكومية، إلى أن العقود الجديدة رفعت من عدد عقود المركز لتصل إلى إجمالي 186 عقداً، وتبع ذلك الارتفاع زيادة في حجم أسطول المركبات والتي ناهزت 5,012 مركبة، فيما بلغ عدد السائقين الحكوميين قرابة 2,050 سائقاً، يتم تأهيلهم عبر برامج تدريبية بصفة دورية، تضمن تلبية تطلعات الشركاء، وتحقيق سلامة وراحة المنقولين. وأعرب عن ابتكار مركز المواصلات الحكومية أفضل الحلول الخدمية المرتبطة بقطاع النقل الحكومي والتي من شأنها استقطاب متعاملين جدد، وكسب ثقة المتعاملين الحاليين.