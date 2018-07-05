بحث التعاون العسكري بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، صباح أمس، في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، الفريق أول هادي شاهيانتو رئيس هيئة الأركان المشتركة الإندونيسية الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.

ورحب معاليه بزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الإندونيسية، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين وكبار الضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

ومن جانب آخر، استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في وقت سابق صباح أمس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول هادي شاهيانتو رئيس هيئة الأركان المشتركة الإندونيسية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.