تطبيق الحجز المنزلي للمركبات في أبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكد اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، لـ«البيان» أن نظام الحجز المنزلي للمركبات في مراحله التجريبية حالياً بعد اعتماده بشكل رسمي.

مشيرا إلى أنه يتوقع تطبيقه قريباً في أبوظبي لحل مشكلة ازدحام ساحات الحجز في بعض الأوقات.

وأكد أن شرطة أبوظبي مستمرة في جهودها بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والارتقاء بجودتها للتيسير على الجمهور وسرعة إنهاء الإجراءات.

مشيرا إلى أن الآلية الجديدة لحجز المركبات داخل المنزل في عهدة مالكها تأتي في إطار الجهود المستمرة لشرطة أبوظبي في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن استراتيجيتها ونهجها الابتكاري والإبداعي والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال خدمات المتعاملين.

وأشار إلى أنه تم وضع كافة الآليات التي تضمن تنفيذ آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكيها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالآلية الجديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا مؤكدا حرص شرطة أبوظبي على توفير أفضل الخدمات للجمهور.

مخالفات

إلى ذلك، قال حسن أحمد (سائق): توجهت لإدارة المخالفات في مرور أبوظبي بناء على مخالفة تتضمن حجز المركبة فأخبرني الموظف هناك أن ساحة الحجز مزدحمة ولا يمكن حجز مركبته، وبالتالي يتوجب عليه دفع بدل الحجز (100 درهم بدلاً عن كل يوم حجز) إضافة إلى قيمة الغرامة المترتبة على المخالفة المرورية.

من جانبه قال خالد علي (سائق): إن تفعيل نظام الحجز المنزلي للمركبات يعالج مشكلة ازدحام ساحات الحجز المخصصة لذلك ويرفع عن كاهل السائقين المخالفين دفع غرامات كبيرة ترهق ميزانيتهم، مطالباً بضرورة الإسراع في تفعيل هذه المبادرة الهامة .

مشيرا إلى أنه في حال تم حجز المركبة لمدة 90 يوماً كما هو منصوص في بعض المخالفات فإنه سيتوجب على الشخص دفع 9 آلاف درهم إضافة إلى قيمة المخالفة.

القانون

وتتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور والسير الاتحادي على بعض المخالفات التي تتضمن الحجز الى جانب الغرامة وتسجيل النقاط المرورية، وهنالك نحو 23 مخالفة تتضمن حجز المركبة من أصل 114 مخالفة يتضمنها جدول المخالفات والغرامات والنقاط المروري في القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2017.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 فإن المخالفات التي تستوجب حجز المركبة والتي تبلغ 23 مخالفة تتراوح فيها مدة الحجز ما بين 90 يوماً و7 أيام وفقاً لدرجة خطورة المخالفة.

ومن أبرز المخالفات التي يتم فيها حجز المركبة الخفيفة 60 يوماً، إلى جانب الغرامة وتسجيل النقاط المرورية، قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق والآخرين أو سلامتهم وأمنهم للخطر وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة.

كما تتضمن مخالفة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول حجز المركبة الخفيفة 60 يوما، ونص جدول المخالفات على حجز المركبة 60 يوما أيضا في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

كما يتم حجز المركبة الخفيفة 90 يوما في حال قيادة مركبة على الطريق العام بدون لوحات أرقام، ومن المخالفات التي تستوجب حجز المركبة أيضا، قيادة المركبة بعكس اتجاه السير والدخول بالمركبة في مكان ممنوع، والتي يتم فيها حجز المركبة الخفيفة 7 أيام.

كما يتم حجز المركبة 7 أيام في حالة قيادة مركبة غير مؤمن عليها وقيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص، إضافة إلى قيادة المركبة برخصة قيادة منتهية المفعول وقيادة مركبة منتهية الترخيـص.