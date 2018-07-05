274 محاضرة رمضانية لـ«دار البر» تعزز التسامح

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالله علي بن زايد، المدير التنفيذي لـ«دار البر»، أن الجمعية نظمت، 274 محاضرة رمضانية، ترجمة لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وانسجاما مع رؤية وسياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وتفعيلا لمنظومة قيم الجمعية، القائمة على الاستدامة والتسامح ونشر السعادة.

وأشار بن زايد إلى أن إدارة الأنشطة والفعاليات في جمعية دار البر أطلقت باقة من المحاضرات الدينية والاجتماعية، ذات الطابع التثقيفي والتوعوي، باللغتين العربية والأوردية، في دبي، على مدار شهر رمضان المبارك، لتعزيز عملية نشر الثقافة الدينية السليمة والخالية من الشوائب.

وأوضح محمد المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن باقة المحاضرات الرمضانية في دبي خلال الشهر الفضيل اشتملت على 24 محاضرة باللغة العربية، احتضنتها المساجد، وأقيمت في أوقات مختلفة، مقابل 250 محاضرة بـ«الأوردية»، داخل المساجد وخيم إفطار الصائمين.

بدوره، قال الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس القطاع: إن «دار البر»، ممثلة بإدارة الأنشطة والفعاليات، وزعت أكثر من23 ألف مادة متنوعة من إصدارات الجمعية الخاصة بشهر رمضان، من «الكتيبات» والأقراص المدمجة.