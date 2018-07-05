راشد النعيمي: حريصون على توظيف الذكاء الاصطناعي لإسعاد المجتمع

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الحرص على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين حياة الأفراد والوصول لإسعادهم بشتى الطرق، جاء ذلك خلال زيارته مركز الابتكار التابع لـ«اتصالات»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، في مبنى اتصالات الكفاف بإمارة دبي.

وكان في استقباله خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحكومة المؤسسية في «مجموعة اتصالات» وعدد من كبار المسؤولين في الشركة.

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط: إن حكومة عجمان وقيادتها الرشيدة نحرص على تبادل الخبرات المثمرة والتجارب المشرقة التي تثري الحياة وتعود بالنفع على الجميع، كما وتسعى بشكل دائم لدعم كافة المؤسسات المعنية بإيجاد الحلول الواقعية التي تطور حياة الأفراد.

مبيناً أن الوفد الزائر ارتأى تنظيم هذه الزيارة للاطلاع على أحدث الابتكارات التي يقدمها المركز وخاصة التي تتعلق بالحلول والخدمات الذكية التي تقدمها «اتصالات» عبر مركز الابتكار إسهاماً في تطوير وتنمية القدرات والإمكانيات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأعرب عن فخره بالمستوى التقني المتميز لمركز الابتكار وما يحتويه من حلول ذكية ونماذج أعمال فريدة ستسهم في صنع مستقبل أفضل لكافة قطاعات العمل ليصبح اليوم منصة رقمية متكاملة تسعى لدعم الجهات الحكومية والخاصة من خلال إمدادها بالتقنيات الرقمية والحلول الذكية الأحدث عالمياً، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ستعمل على توطيد أوجه التعاون المشترك مع المركز وتعزيز سبل التنسيق المتبادل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة الممكنة من الحلول الذكية المطروحة وفق معطيات التحول الرقمي.

تطوير

وذكر أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وفي إطار مساعيها الدؤوبة نحو التطوير والتحديث، تهدف لإقامة شراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى وعلى رأسها «اتصالات» وذلك بهدف إنجاز التحول الرقمي للخدمات البلدية بالتوازي مع التوجهات الحكومية الداعمة لخطط التحول نحو المستقبل الذكي، ووفق رؤية الإمارات2021.

من جانبه، أوضح خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «اتصالات» أن الشركة دشنت «مركز الابتكار» بأسلوب عصري ومتطور لعرض الحلول المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مضيفاً أن المركز هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يعرض أحدث مجالات الابتكار الرقمي.