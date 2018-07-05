أول منجم نفايات قابلة لإعادة التدوير بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أول منجم للنفايات القابلة لإعادة التدوير بجوار حديقة الخالدية في مدينة أبوظبي، في إطار سعيه نحو تشجيع وإشراك أفراد المجتمع بمختلف فئاته بالمساهمة في فصل النفايات من المصدر.

وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. ومنجم النفايات القابلة لإعادة التدوير هو عبارة عن موقع في الأحياء السكنية يتيح للجمهور المشاركة في فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير وذلك عبر وضعها في حاويات مخصصة لكل نوع وفق الأنواع المعتمدة كمواد يمكن الاستفادة منها.

وقام معالي الدكتور ثاني الزيودي وسيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي والدكتور سالم الكعبي المدير العام بالإنابة لـ «تدوير».

إضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية الأخرى بجولة تعريفية لمرافق المنجم استمع خلالها إلى شرحٍ مفصل عن آلية عمل المنجم ودوره في تقليل التكلفة والفترة الزمنية المطلوبة لعملية إعادة التدوير فضلا عن سهولة الحصول على البيانات حول كمية النفايات الناتجة لكل نوع من النفايات مما يساعد «تدوير» على اتخاذ قراراتها على أسس مدروسة بما يتوافق مع متطلبات المناطق المختلفة.

فصل النفايات

وأكد الدكتور الزيودي أن هذا المشروع المجتمعي يسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 والتي تتضمن فصل النفايات من المصدر والتخلص منها بطرق مبتكرة وبعيداً عن الأساليب التقليدية المتمثلة في الرمي بالمكبات وتحويلها إلى مواد يستفاد منها في دعم صناعات إعادة التدوير إضافة إلى تقليل إنتاج الأفراد من النفايات.

من جهته أكد فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس إدارة «تدوير» في كلمة بهذه المناسبة أن مشروع منجم النفايات القابلة لإعادة التدوير يعكس حرص «تدوير» على توفير منشآت آمنة وصديقة للبيئة قرب المجمعات والأحياء السكنية نظراً لمردوده الاقتصادي والبيئي على الإمارة من خلال تسهيل عملية جمع وفصل ومعالجة النفايات الأمر الذي سيساهم في تقليل التكلفة المادية لفرز النفايات كما سيدعم المحافظة على البيئة بما يحقق رؤيتنا الهادفة إلى إدارة النفايات في أبوظبي وفق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها عالمياً.

وأشار الدكتور سالم الكعبي المدير العام بالإنابة لـ «تدوير» إلى الاهتمام الذي توليه «تدوير» لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بأهمية فرز النفايات الذي يعد من أهم طرق تقليل كمية النفايات، متوقعا أن يحقق المشروع نتائج إيجابية وكبيرة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

وحسب خطط «تدوير» فقد تم تصميم 4 نماذج مختلفة لمناجم النفايات تختلف فيما بينها من حيث الشكل ومن حيث عدد الحاويات المخصصة للمواد ويعتبر نموذج المنجم الذي تم إطلاقه هو الأكبر من حيث المساحة والحجم وعدد الحاويات المخصصة كما تم تحديد 6 مناطق سكنية أخرى في أبوظبي لوضع هذا النموذج فيه علاوة على وجود 15 موقعا آخر تم تركيب النماذج الثلاثة الأخرى فيها.

ويتميز النموذج الموجود عند حديقة الخالدية بتنوع الحاويات فيه وبألوان مختلفة للمخلفات القابلة للتدوير بأكثر من 12 نوعا من أنواع تلك المخلفات كالزجاج والبلاستيك والمعادن والأدوات الكهربائية والأوراق والعلب الكرتونية مع وضع لوحات إرشادية وتعريفية لنوعية النفايات التي يتم استلامها في المنجم.

وتتميز المناجم بمواصفات عالية وخصائصها المتوافقة مع معايير الاستدامة حيث أنه يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة باستخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وباستخدام مصابيح كهربائية عالية الأداء وتحافظ على الطاقة.