شرطة أبوظبي تدعو السائقين لفحص إطارات مركباتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها، لتجنب وقوع الحوادث بسبب تلف الإطارات، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن الحوادث التي وقعت نتيجة لانفجار الإطارات العام الماضي 2017، بلغت نحو 17 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات بليغة و20 إصابة متوسطة.

وبلغ عدد المركبات التي تم مخالفتها لعدم صلاحية إطارات مركباتهم للسير نحو 28 ألفاً و727 مخالفة ويتم تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. وأرجع العميد خليفة الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مسببات انفجار إطارات المركبات خلال فترة الصيف إلى انتهاء الصلاحية.