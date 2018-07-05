مجلس شباب «الصحة» يناقش خططه المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

ناقش مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحديات والخطط المستقبلية خلال اللقاء التعريفي الأول الذي عقده مع موظفي الوزارة من الشباب لإطلاعهم على أهداف ومهام المجلس وأبرز خططه المستقبلية لتعزيز دورهم الريادي في إنجاح استراتيجية ومبادرات الوزارة لتحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.

وأوضح أعضاء المجلس - خلال اللقاء الذي ترأسه الدكتور سلطان أحمد شريف رئيس مجلس شباب الوزارة - للموظفين سبب اختيارهم في المجلس من قبل القيادة ضمن عدة معايير أهمها الوعي والحس الوطني والأداء والإنجاز المبادرة والإبداع والإيجابية والمرونة.

تفعيل

وأشار إلى أن مهام أعضاء المجلس تفعيل دور الشباب والتعبير عن آرائهم وطموحاتهم واحتياجاتهم وتعزيز التواصل بينهم وبين القيادات في الدولة، وتمثيل شباب الوزارة بأفضل صورة وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة وإطلاق المبادرات الاستثنائية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق الإنجازات.

وعرض اللقاء أهمية وأهداف المجالس الوزارية للشباب لتوفير بيئة حاضنة لإبداع الشباب ودعم مشاركتهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب ورؤية دولة الإمارات 2021 إضافة إلى تعزيز أهمية تمكين مواهب الشباب وتنميتها. واستعرض أعضاء مجلس شباب الوزارة المهام المكلفين بتحقيقها وأهمها تقديم الدعم للقيادة العليا في الوزارة بمناقشة التحديات والخروج بأفضل التوصيات والحلول وربط أفكار الشباب مع رؤية مجلس الإمارات للشباب إضافة إلى الاستفادة من قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وتبني ابتكاراتهم ودعمها.

أجندة وطنية

وتطرق الحوار إلى الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» التي تتجه رؤيتها نحو بناء جيل من الشباب المنتج يتمتع بروح المبادرة والريادة ويجسدون القيم الإماراتية.

وشهد اللقاء تفاعلا مميزا ونقاشات بناءة واقتراح مبادرات مثل جلسات العصف الذهني والحلقات الشبابية.